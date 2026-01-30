Talanx Aktie

Talanx-Anlage im Blick 30.01.2026 10:03:53

MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Talanx-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Talanx-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Talanx-Papier bei 45,36 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Talanx-Aktie investiert hat, hat nun 220,459 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 170,19 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Anteils am 29.01.2026 auf 105,10 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 131,70 Prozent angewachsen.

Talanx war somit zuletzt am Markt 26,85 Mrd. Euro wert. Am 02.10.2012 wagte die Talanx-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Das Talanx-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

