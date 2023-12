MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Talanx eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Talanx-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29,86 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Talanx-Aktie investierten, hätten nun 334,896 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 555,26 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Anteils am 14.12.2023 auf 67,35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 125,55 Prozent gesteigert.

Talanx erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,96 Mrd. Euro. Am 02.10.2012 wurden Talanx-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Talanx-Aktie auf 19,05 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at