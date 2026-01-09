Talanx Aktie

Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 09.01.2026 10:05:10

MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Talanx-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Talanx-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Talanx-Anteile bei 32,70 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Talanx-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 305,810 Talanx-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34 678,90 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Anteils am 08.01.2026 auf 113,40 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 34 678,90 EUR, was einer positiven Performance von 246,79 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Talanx belief sich jüngst auf 29,22 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Talanx-Papiers fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Die Talanx-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Talanx

Nachrichten zu Talanx AG

mehr Nachrichten