MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Talanx-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Talanx-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Talanx-Anteile bei 32,70 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Talanx-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 305,810 Talanx-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34 678,90 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Anteils am 08.01.2026 auf 113,40 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 34 678,90 EUR, was einer positiven Performance von 246,79 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Talanx belief sich jüngst auf 29,22 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Talanx-Papiers fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Die Talanx-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at