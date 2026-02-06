MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren eingebracht

Das Talanx-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 32,90 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Talanx-Aktie investierten, hätten nun 3,040 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 330,70 EUR, da sich der Wert einer Talanx-Aktie am 05.02.2026 auf 108,80 EUR belief. Damit wäre die Investition 230,70 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Talanx belief sich jüngst auf 28,09 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Talanx-Aktie fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Talanx-Aktie bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at