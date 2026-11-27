Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Talanx-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Talanx-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Talanx-Papier bei 111,70 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Talanx-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,895 Talanx-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2026 auf 134,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,59 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 20,59 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Talanx betrug jüngst 34,22 Mrd. Euro. Das Talanx-Papier wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Talanx-Papiers belief sich damals auf 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at