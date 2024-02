MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Talanx-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Talanx-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 31,68 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Talanx-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 315,657 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 659,72 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Papiers am 01.02.2024 auf 65,45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 106,60 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 16,80 Mrd. Euro. Das Talanx-Papier wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der Talanx-Aktie wurde der Erstkurs mit 19,05 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at