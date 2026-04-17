Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Talanx-Anlage im Blick
|
17.04.2026 10:03:58
MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 17.04.2025 wurde das Talanx-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 97,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Talanx-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,288 Talanx-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.04.2026 auf 116,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 201,65 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 20,16 Prozent vermehrt.
Talanx war somit zuletzt am Markt 30,29 Mrd. Euro wert. Das Talanx-Papier wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Talanx-Papiers wurde der Erstkurs mit 19,05 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Talanx AG
Analysen zu Talanx AG
|07.04.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.04.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.04.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|20.03.25
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Talanx AG
|118,00
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.