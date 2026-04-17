Talanx Aktie

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WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

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Talanx-Anlage im Blick 17.04.2026 10:03:58

MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Talanx-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 17.04.2025 wurde das Talanx-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 97,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Talanx-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,288 Talanx-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.04.2026 auf 116,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 201,65 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 20,16 Prozent vermehrt.

Talanx war somit zuletzt am Markt 30,29 Mrd. Euro wert. Das Talanx-Papier wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Talanx-Papiers wurde der Erstkurs mit 19,05 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Talanx

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