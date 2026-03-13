MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel hätte eine Investition in Talanx von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 13.03.2016 wurde die Talanx-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Talanx-Anteile 27,46 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Talanx-Papier investiert hätte, befänden sich nun 364,232 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.03.2026 auf 106,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38 754,33 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 287,54 Prozent.

Am Markt war Talanx jüngst 27,47 Mrd. Euro wert. Der Talanx-Börsengang fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Talanx-Aktie belief sich damals auf 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at