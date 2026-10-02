Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Lukrativer Talanx-Einstieg?
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02.10.2026 10:04:08
MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel hätte eine Investition in Talanx von vor einem Jahr abgeworfen
Am 02.10.2025 wurde das Talanx-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 111,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Talanx-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,961 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 042,11 EUR, da sich der Wert einer Talanx-Aktie am 01.10.2026 auf 116,30 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,21 Prozent erhöht.
Talanx erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30,34 Mrd. Euro. Am 02.10.2012 wurden Talanx-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Talanx-Aktie bei 19,05 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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