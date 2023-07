MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Talanx-Investment verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Talanx-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 33,90 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Talanx-Aktie investiert, befänden sich nun 294,985 Talanx-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2023 gerechnet (54,25 EUR), wäre das Investment nun 16 002,95 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,03 Prozent angezogen.

Talanx wurde am Markt mit 13,48 Mrd. Euro bewertet. Der Talanx-Börsengang fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Talanx-Aktie bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at