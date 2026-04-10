MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Talanx-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Talanx-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Talanx-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Talanx-Aktie 29,45 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Talanx-Aktie investiert, befänden sich nun 3,396 Talanx-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.04.2026 389,54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 114,70 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 289,54 Prozent gleich.

Talanx wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,36 Mrd. Euro gelistet. Am 02.10.2012 wagte die Talanx-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Talanx-Anteils belief sich damals auf 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at