Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Rentabler Talanx-Einstieg?
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03.07.2026 10:04:07
MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Talanx-Investment von vor 10 Jahren verdient
Talanx-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Talanx-Papier bei 27,11 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,689 Talanx-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 420,51 EUR, da sich der Wert einer Talanx-Aktie am 02.07.2026 auf 114,00 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 320,51 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 28,74 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Talanx-Aktie an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Das Talanx-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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