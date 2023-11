MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Talanx-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 24.11.2013 wurde das Talanx-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 24,55 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 407,415 Talanx-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 706,05 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Anteils am 23.11.2023 auf 65,55 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 167,06 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Talanx einen Börsenwert von 16,84 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Talanx-Anteile an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Der erste festgestellte Kurs eines Talanx-Anteils lag damals bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at