MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Talanx-Aktie Investoren gebracht.

Talanx-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Talanx-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,98 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Talanx-Aktie investierten, hätten nun 35,740 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 126,90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 4 535,38 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 353,54 Prozent.

Talanx wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,67 Mrd. Euro gelistet. Am 02.10.2012 wurden Talanx-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Talanx-Aktie belief sich damals auf 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at