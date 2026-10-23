Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Frühes Investment
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23.10.2026 10:03:37
MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor 10 Jahren verdient
Talanx-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Talanx-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,98 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Talanx-Aktie investierten, hätten nun 35,740 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 126,90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 4 535,38 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 353,54 Prozent.
Talanx wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,67 Mrd. Euro gelistet. Am 02.10.2012 wurden Talanx-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Talanx-Aktie belief sich damals auf 19,05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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