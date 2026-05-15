MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Talanx von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Talanx-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Talanx-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Talanx-Anteile bei 111,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Talanx-Aktie investiert hätte, hätte er nun 89,847 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 380,05 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Papiers am 14.05.2026 auf 104,40 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 6,20 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Talanx eine Börsenbewertung in Höhe von 26,75 Mrd. Euro. Die Talanx-Aktie wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Talanx-Anteils bei 19,05 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at