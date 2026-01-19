MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in thyssenkrupp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit thyssenkrupp-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,25 EUR. Bei einem thyssenkrupp-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 378,738 thyssenkrupp-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.01.2026 14 228,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,32 EUR belief. Damit wäre die Investition um 42,29 Prozent gestiegen.

thyssenkrupp war somit zuletzt am Markt 6,42 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at