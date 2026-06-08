thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|thyssenkrupp-Investmentbeispiel
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08.06.2026 10:04:23
MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 5 Jahren eingebracht
Die thyssenkrupp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen thyssenkrupp-Anteile an diesem Tag bei 7,34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 136,321 thyssenkrupp-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.06.2026 auf 11,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 584,05 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 58,40 Prozent gleich.
Der Marktwert von thyssenkrupp betrug jüngst 7,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com