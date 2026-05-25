thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Rentable thyssenkrupp-Investition?
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25.05.2026 10:03:55
MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden thyssenkrupp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das thyssenkrupp-Papier letztlich bei 6,49 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investierten, hätten nun 1 541,937 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 814,82 EUR, da sich der Wert eines thyssenkrupp-Papiers am 22.05.2026 auf 10,91 EUR belief. Damit wäre die Investition 68,15 Prozent mehr wert.
thyssenkrupp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: thyssenkrupp AG