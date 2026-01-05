MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die thyssenkrupp-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das thyssenkrupp-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 2,93 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 34,162 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.01.2026 auf 9,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 332,06 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 332,06 EUR entspricht einer Performance von +232,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp belief sich zuletzt auf 6,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at