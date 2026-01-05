thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

Lukrativer thyssenkrupp-Einstieg? 05.01.2026 10:03:53

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die thyssenkrupp-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das thyssenkrupp-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 2,93 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 34,162 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.01.2026 auf 9,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 332,06 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 332,06 EUR entspricht einer Performance von +232,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp belief sich zuletzt auf 6,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: thyssenkrupp AG

12.12.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
10.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
09.12.25 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
09.12.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
