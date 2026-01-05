thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Lukrativer thyssenkrupp-Einstieg?
|
05.01.2026 10:03:53
MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das thyssenkrupp-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 2,93 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 34,162 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.01.2026 auf 9,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 332,06 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 332,06 EUR entspricht einer Performance von +232,06 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp belief sich zuletzt auf 6,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: thyssenkrupp AG
Nachrichten zu thyssenkrupp AGmehr Nachrichten
|
05.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
02.01.26
|Rückenwind für Stahlwerte: Aurubis auf Rekordhoch - thyssenkrupp und Salzgitter legen zu (dpa-AFX)
|
02.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
02.01.26
|MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AGmehr Analysen
|12.12.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|10,00
|3,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.