MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in thyssenkrupp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das thyssenkrupp-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,14 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 194,636 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 957,49 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 957,49 EUR entspricht einer Performance von +195,75 Prozent.

Der thyssenkrupp-Wert an der Börse wurde auf 9,46 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at