thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Hochrechnung
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21.09.2026 10:03:43
MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das thyssenkrupp-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,14 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 194,636 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 957,49 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 957,49 EUR entspricht einer Performance von +195,75 Prozent.
Der thyssenkrupp-Wert an der Börse wurde auf 9,46 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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