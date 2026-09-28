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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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thyssenkrupp-Investition 28.09.2026 10:03:45

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren thyssenkrupp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.09.2021 wurde die thyssenkrupp-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,73 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 486,832 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der thyssenkrupp-Aktie auf 15,36 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 830,30 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 128,30 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete thyssenkrupp eine Marktkapitalisierung von 9,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com

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