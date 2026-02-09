MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine thyssenkrupp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in thyssenkrupp-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das thyssenkrupp-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,38 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 858,850 thyssenkrupp-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2026 auf 11,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 664,90 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 116,65 Prozent.

Der Börsenwert von thyssenkrupp belief sich zuletzt auf 7,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at