Das wäre der Gewinn bei einem frühen thyssenkrupp-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades thyssenkrupp-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die thyssenkrupp-Anteile bei 7,21 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hat, hat nun 138,736 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des thyssenkrupp-Papiers auf 10,31 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 430,37 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,04 Prozent vermehrt.

Insgesamt war thyssenkrupp zuletzt 6,42 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at