thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|thyssenkrupp-Investment
|
16.11.2026 10:03:29
MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit thyssenkrupp-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,50 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die thyssenkrupp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,208 thyssenkrupp-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 269,27 EUR, da sich der Wert eines thyssenkrupp-Papiers am 13.11.2026 auf 12,13 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 169,27 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für thyssenkrupp eine Börsenbewertung in Höhe von 7,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: thyssenkrupp AG
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