thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|thyssenkrupp-Investment im Blick
|
17.08.2026 10:04:12
MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen
Die thyssenkrupp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren thyssenkrupp-Anteile 6,23 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investierten, hätten nun 1 605,533 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 172,42 EUR, da sich der Wert eines thyssenkrupp-Anteils am 14.08.2026 auf 13,81 EUR belief. Damit wäre die Investition 121,72 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von thyssenkrupp betrug jüngst 8,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: thyssenkrupp AG
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
14.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
14.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Margendruck belastet Ergebnis: thyssenkrupp verengt den Prognoserahmen - Aktie dennoch positiv (finanzen.at)
|
13.08.26
|XETRA-Handel MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
13.08.26
|ROUNDUP 2: Thyssenkrupp verbessert Ergebnisse - Treibt Umbau voran (dpa-AFX)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|13,84
|0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.