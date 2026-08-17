MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen thyssenkrupp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die thyssenkrupp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren thyssenkrupp-Anteile 6,23 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investierten, hätten nun 1 605,533 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 172,42 EUR, da sich der Wert eines thyssenkrupp-Anteils am 14.08.2026 auf 13,81 EUR belief. Damit wäre die Investition 121,72 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von thyssenkrupp betrug jüngst 8,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at