thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Hochrechnung
|
20.04.2026 10:03:41
MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades thyssenkrupp-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 16,32 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hat, hat nun 6,128 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,26 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56,77 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 43,23 Prozent.
Zuletzt ergab sich für thyssenkrupp eine Börsenbewertung in Höhe von 5,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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