thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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Profitables thyssenkrupp-Investment? 31.08.2026 10:03:47

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen thyssenkrupp-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden thyssenkrupp-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,09 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 141,118 thyssenkrupp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 2 080,08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,74 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 108,01 Prozent vermehrt.

Alle thyssenkrupp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: thyssenkrupp AG

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