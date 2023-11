MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die thyssenkrupp-Aktie Anlegern gebracht.

Am 06.11.2013 wurde die thyssenkrupp-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die thyssenkrupp-Aktie bei 19,06 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investierten, hätten nun 52,466 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 6,85 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 359,50 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -64,05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp bezifferte sich zuletzt auf 4,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at