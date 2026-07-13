MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in thyssenkrupp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden thyssenkrupp-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,54 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in thyssenkrupp-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,878 thyssenkrupp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der thyssenkrupp-Aktie auf 11,53 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,31 EUR wert. Damit wäre die Investition 20,69 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von thyssenkrupp belief sich zuletzt auf 7,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at