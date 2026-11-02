thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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thyssenkrupp-Performance 02.11.2026 10:03:52

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die thyssenkrupp-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die thyssenkrupp-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,83 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 72,283 thyssenkrupp-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 868,48 EUR, da sich der Wert eines thyssenkrupp-Papiers am 30.10.2026 auf 12,02 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 13,15 Prozent.

Der Börsenwert von thyssenkrupp belief sich zuletzt auf 7,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com

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