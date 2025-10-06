thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

06.10.2025 10:05:39

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in thyssenkrupp-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der thyssenkrupp-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das thyssenkrupp-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,900 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.10.2025 gerechnet (12,49 EUR), wäre das Investment nun 73,66 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,34 Prozent abgenommen.

thyssenkrupp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: thyssenkrupp AG

