MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren thyssenkrupp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

thyssenkrupp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die thyssenkrupp-Aktie an diesem Tag 12,94 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 772,893 thyssenkrupp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 918,82 EUR, da sich der Wert eines thyssenkrupp-Papiers am 20.03.2026 auf 7,66 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,81 Prozent verringert.

thyssenkrupp wurde am Markt mit 4,77 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at