MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte eine thyssenkrupp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in thyssenkrupp eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das thyssenkrupp-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,28 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 654,664 thyssenkrupp-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.12.2023 4 133,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6,31 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 58,66 Prozent.

Der Börsenwert von thyssenkrupp belief sich zuletzt auf 3,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at