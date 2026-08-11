TRATON Aktie

TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable TRATON-Investition? 11.08.2026 10:04:10

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren TRATON-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der TRATON-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das TRATON-Papier bei 20,16 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die TRATON-Aktie investiert hat, hat nun 496,032 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (38,72 EUR), wäre das Investment nun 19 206,35 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 92,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TRATON bezifferte sich zuletzt auf 19,40 Mrd. Euro. Am 28.06.2019 wurden TRATON-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines TRATON-Anteils lag damals bei 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TRATON GROUP

Nachrichten zu TRATON

mehr Nachrichten

Analysen zu TRATON

mehr Analysen
29.07.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
28.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TRATON 37,74 -1,97% TRATON

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen