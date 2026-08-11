MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der TRATON-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das TRATON-Papier bei 20,16 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die TRATON-Aktie investiert hat, hat nun 496,032 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (38,72 EUR), wäre das Investment nun 19 206,35 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 92,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TRATON bezifferte sich zuletzt auf 19,40 Mrd. Euro. Am 28.06.2019 wurden TRATON-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines TRATON-Anteils lag damals bei 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at