TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|Profitable TRATON-Investition?
|
11.08.2026 10:04:10
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der TRATON-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das TRATON-Papier bei 20,16 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die TRATON-Aktie investiert hat, hat nun 496,032 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (38,72 EUR), wäre das Investment nun 19 206,35 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 92,06 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von TRATON bezifferte sich zuletzt auf 19,40 Mrd. Euro. Am 28.06.2019 wurden TRATON-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines TRATON-Anteils lag damals bei 27,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TRATON
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.08.26
|XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
04.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX am Dienstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
04.08.26
|MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
24.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu TRATON
|29.07.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|08.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.07.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|37,74
|-1,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.