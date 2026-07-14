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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

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Profitabler TRATON-Einstieg? 14.07.2026 10:03:55

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen TRATON-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der TRATON-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 19,34 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 51,706 TRATON-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 790,07 EUR, da sich der Wert eines TRATON-Anteils am 13.07.2026 auf 34,62 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 79,01 Prozent.

Zuletzt verbuchte TRATON einen Börsenwert von 17,35 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der TRATON-Aktie fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der TRATON-Aktie lag beim Börsengang bei 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TRATON GROUP

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