TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|Profitabler TRATON-Einstieg?
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14.07.2026 10:03:55
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der TRATON-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 19,34 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 51,706 TRATON-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 790,07 EUR, da sich der Wert eines TRATON-Anteils am 13.07.2026 auf 34,62 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 79,01 Prozent.
Zuletzt verbuchte TRATON einen Börsenwert von 17,35 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der TRATON-Aktie fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der TRATON-Aktie lag beim Börsengang bei 27,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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