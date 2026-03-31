MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen TRATON-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden TRATON-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die TRATON-Aktie bei 23,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das TRATON-Papier investiert hätte, hätte er nun 43,478 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.03.2026 auf 30,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 304,35 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,43 Prozent zugenommen.

TRATON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,20 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der TRATON-Aktie an der Börse XETRA war der 28.06.2019. Zum Börsendebüt der TRATON-Aktie wurde der Erstkurs mit 27,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at