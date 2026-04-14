MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TRATON-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades TRATON-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die TRATON-Anteile bei 26,84 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,726 TRATON-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.04.2026 gerechnet (33,08 EUR), wäre das Investment nun 123,25 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 23,25 Prozent gesteigert.

Der TRATON-Wert an der Börse wurde auf 16,65 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der TRATON-Aktie fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Ein TRATON-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at