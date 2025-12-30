TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|Frühe Investition
|
30.12.2025 10:03:41
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden TRATON-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,13 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 70,771 TRATON-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2025 auf 30,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 157,11 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 115,71 Prozent gleich.
TRATON wurde am Markt mit 14,98 Mrd. Euro bewertet. TRATON-Papiere wurden am 28.06.2019 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des TRATON-Papiers bei 27,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
