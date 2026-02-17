MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen TRATON-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der TRATON-Aktie statt. Diesen Tag beendete die TRATON-Aktie bei 34,75 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die TRATON-Aktie investierten, hätten nun 28,777 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TRATON-Papiers auf 36,14 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 040,00 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,00 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für TRATON eine Börsenbewertung in Höhe von 18,23 Mrd. Euro. Am 28.06.2019 wurden TRATON-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des TRATON-Papiers bei 27,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at