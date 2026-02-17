TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|Profitabler TRATON-Einstieg?
|
17.02.2026 10:11:40
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der TRATON-Aktie statt. Diesen Tag beendete die TRATON-Aktie bei 34,75 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die TRATON-Aktie investierten, hätten nun 28,777 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TRATON-Papiers auf 36,14 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 040,00 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,00 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für TRATON eine Börsenbewertung in Höhe von 18,23 Mrd. Euro. Am 28.06.2019 wurden TRATON-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des TRATON-Papiers bei 27,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TRATON
|
13.02.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
12.02.26
|EQS-PVR: TRATON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12.02.26
|EQS-PVR: TRATON SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
04.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Traton auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro (dpa-AFX)
|
03.02.26
|Schwacher Handel: MDAX schwächelt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
03.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)