MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TRATON von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das TRATON-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die TRATON-Aktie an diesem Tag 23,26 EUR wert. Bei einem TRATON-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,002 TRATON-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der TRATON-Aktie auf 30,84 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 326,17 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 32,62 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von TRATON belief sich zuletzt auf 15,69 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der TRATON-Anteile an der Börse XETRA war der 28.06.2019. Zum Börsendebüt des TRATON-Papiers wurde der Erstkurs mit 27,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at