MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TRATON-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem TRATON-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 27,54 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,631 TRATON-Aktien. Die gehaltenen TRATON-Papiere wären am 28.09.2026 127,31 EUR wert, da der Schlussstand 35,06 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27,31 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte TRATON einen Börsenwert von 17,56 Mrd. Euro. Am 28.06.2019 fand der erste Handelstag des TRATON-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der TRATON-Aktie lag damals bei 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at