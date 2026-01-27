MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das TRATON-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des TRATON-Papiers betrug an diesem Tag 16,22 EUR. Bei einem TRATON-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 61,652 TRATON-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.01.2026 1 923,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,20 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 923,55 EUR entspricht einer Performance von +92,36 Prozent.

Der TRATON-Wert an der Börse wurde auf 15,69 Mrd. Euro beziffert. Die TRATON-Aktie wurde am 28.06.2019 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des TRATON-Papiers bei 27,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at