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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

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TRATON-Anlage 10.11.2026 10:03:31

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in TRATON-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die TRATON-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das TRATON-Papier bei 23,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das TRATON-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,337 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 149,70 EUR, da sich der Wert eines TRATON-Anteils am 09.11.2026 auf 34,52 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 149,70 EUR entspricht einer Performance von +49,70 Prozent.

TRATON markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,89 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des TRATON-Papiers fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines TRATON-Anteils lag damals bei 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TRATON GROUP

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