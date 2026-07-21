TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|Investmentbeispiel
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21.07.2026 10:04:12
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der TRATON-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26,10 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die TRATON-Aktie investiert hat, hat nun 383,142 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TRATON-Papiers auf 35,42 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 570,88 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 35,71 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von TRATON betrug jüngst 17,76 Mrd. Euro. Am 28.06.2019 wurden TRATON-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das TRATON-Papier bei 27,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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