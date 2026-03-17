TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|Rentabler TRATON-Einstieg?
|
17.03.2026 10:03:59
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 17.03.2025 wurde das TRATON-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TRATON-Papier bei 34,75 EUR. Bei einem TRATON-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 287,770 TRATON-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.03.2026 auf 30,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 719,42 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 12,81 Prozent.
TRATON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,15 Mrd. Euro gelistet. Am 28.06.2019 wagte die TRATON-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der TRATON-Aktie lag damals bei 27,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TRATON
|
05.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.03.26
|TRATON-Aktie dreht ins Plus: Nutzfahrzeugkonzern erwartet Absatz und Umsatz zwischen -5 und +7 Prozent (finanzen.at)
|
04.03.26
|AKTIEN IM FOKUS: Traton holen Verluste auf - Daimler deutlich erholt (dpa-AFX)
|
04.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|AKTIE IM FOKUS: Traton-Rückschlag geht vorbörslich weiter - Ausblick vorsichtig (dpa-AFX)
|
04.03.26
|VW-Lkw-Holding Traton bleibt angesichts US-Zöllen und Umfeld vorsichtig (dpa-AFX)