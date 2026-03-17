MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die TRATON-Aktie Investoren gebracht.

Am 17.03.2025 wurde das TRATON-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TRATON-Papier bei 34,75 EUR. Bei einem TRATON-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 287,770 TRATON-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.03.2026 auf 30,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 719,42 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 12,81 Prozent.

TRATON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,15 Mrd. Euro gelistet. Am 28.06.2019 wagte die TRATON-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der TRATON-Aktie lag damals bei 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at