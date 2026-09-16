TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Rentables TUI-Investment?
|
16.09.2026 10:03:41
MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TUI von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden TUI-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das TUI-Papier 5,59 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das TUI-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 788,269 TUI-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 6,49 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 613,02 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,13 Prozent gesteigert.
TUI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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