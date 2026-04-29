TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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Performance im Blick 29.04.2026 10:03:44

MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TUI-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TUI-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das TUI-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 5,78 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,295 TUI-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (6,34 EUR), wäre die Investition nun 109,58 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,58 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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