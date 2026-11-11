TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|TUI-Investition im Blick
|
11.11.2026 10:03:54
MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TUI-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 11.11.2023 wurden TUI-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der TUI-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,06 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 197,550 TUI-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des TUI-Papiers auf 7,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 530,62 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53,06 Prozent angezogen.
TUI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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