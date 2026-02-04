TUI Aktie

Langfristige Investition 04.02.2026 10:04:58

MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TUI-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren TUI-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 04.02.2023 wurden TUI-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 10,72 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,326 TUI-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 9,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84,44 EUR wert. Mit einer Performance von -15,56 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle TUI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

