MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TUI-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 04.02.2023 wurden TUI-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 10,72 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,326 TUI-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 9,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84,44 EUR wert. Mit einer Performance von -15,56 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle TUI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
