TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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TUI-Investment im Blick 03.06.2026 10:03:41

MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TUI-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen TUI-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurden TUI-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die TUI-Aktie bei 21,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 456,620 TUI-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 126,93 EUR, da sich der Wert eines TUI-Papiers am 02.06.2026 auf 6,85 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68,73 Prozent verringert.

TUI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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